Guendalina Tavassi si diverte alla festa di compleanno del figlio | Sasy compie 7 anni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 dicembre 2022) Vestita di verde oggiha raggiunto il locale scelto per festeggiare ildele per la suaha voluto che tutto fosse sul tema calcio. Ecco perché la sua mamma si è vestita di verde. Allegra e grintosacome sempre non ha fatto mancare sul suo profilo social i momenti più simpatici del party. Ovviamente i bambini si sono divertiti con tutti i giochi proposti dall’animazione e c’erano palloni ovunque. Presenteanche Rudy Zerbi, lui si è divertito con lo schiuma party scatenandosi più dei bambini. Un buffet ricco, perfetto per tutti con le pizzette, anche quelle dolciNutella, i ...