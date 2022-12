CORSPORT – Cessione Napoli | arrivano le offerte per De Laurentiis da Messico e Usa

(Di sabato 3 dicembre 2022)investitori dale Usa sono pronti a recapitared’acquisto per la SSCN di Aurelio De. La notizia viene lanciata con forza da Corriere dello Sport, che già qualche giorno fa aveva fatto sapere come alcuni fondi degli Stati Uniti fossero interessati al. Ma in questi giorni la notizia è stata tirata fuori più volte. Tanto che si è parlato di un’offerta di acquisto da 1 miliardo di euro da parte di una società messicana. Dein passato ha rifiutato anche 900 milioni di euro per cedere il, quindi potrebbe farlo nuovamente.: da Usa etentazione per DeLa società azzurra è sanissima dal punto ...

Meglio ragionare sul momento del club, capire se abbia senso valutarne lain acque così agitate. Se per molti tifosi è la cosa più normale del mondo considerare la Juve di proprietà degli ...Sul. Per anni è stato detto che Agnelli cacciò Marotta perché in disaccordo sull'affare, ma non ... mentre il City subordinò l'arrivo del portoghese alladi Sterling al Barcellona. Che ...Il “Corriere dello Sport” si è soffermata su quelli che potrebbero essere i possibili acquirenti della società di Aurelio De Laurentiis.Nonostante i rumors degli ultimi giorni, John Elkann non è intenzionato a prendere in considerazione la cessione della Juventus. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui ...