Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 2 dicembre 2022)DEL 2 DICEMBREORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE SI RALLENTA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA TORRENOVA IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA FLACCA, ANCORA CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 10+900 ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA FONDI SPERLONGA UN AGGIORNAMENTO SULLO SCIOPERO GENERALE DEI TRASPORTI IN CORSO OGGI AL MOMENTO ACHIUSA LA METRO A, ATTIVA LA LINEA B CON RIDUZIONE DI CORSE E REGOLARE LA LINEA C SEMPRE ATTIVA CON RIDUZIONE DI ...