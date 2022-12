UEFA | aperta un’inchiesta sulla Juventus per il FFP

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’inchiesta dellanon è soltanto in Italia, ma anche lasta indagando sui bianconeri epossibile violazione del FFP L’inchiesta dellanon è soltanto in Italia, ma anche lasta indagando sui bianconeri epossibile violazione del FFP. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se dovesse essere che i bilanci siano stati davvero truccati, la società rischierebbe anche l’esclusione dalle Coppe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un'altra inchiesta piove sulla Juventus. Questa volta è stata aperta a Nyon 'per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario'. La UEFA, il massimo organo di governo del pallone in Europa, indaga sul club bianconero. Il presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli con quello dell'UEFA Aleksander Ceferin al Congresso del 2019 a Roma. La UEFA apre un'indagine contro la Juventus per violazione del fair play finanziario dopo le accuse rivolte dalla Procura di Torino e le contestazioni. Aumentano i problemi per la Juventus. Infatti dopo le inaspettate dimissioni presentate da tutto il CdA bianconero, ora la UEFA ha aperto un'indagine.