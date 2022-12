Traffico Roma del 02-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per un incidente avvenuto in precedenza all’altezza del Ponte delle Valli ancora forti difficoltà sulla tangenziale Ci sono code tra Prenestina & Viale Libia in direzione Olimpico fila anche verso San Giovanni dal Foro Italico a via Nomentana e poi da Scalo San Lorenzo al viale Castrense in diminuzione ilsul Raccordo rimangono ancora code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino diramazione diSud in interna invece i file tra la cassa della Salaria e tra Bufalotta e da Prenestina incolonnato Verso il raccordo ildel tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenzialecittà di un graduale miglioramento rimangono rallentamenti soprattutto al Aurelio e a Primavalle e poi sulla ...