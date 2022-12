Sofia Goggia trionfa nella discesa a Lake Louise | «Partire con una vittoria è il top»

Ieriha rischiato, sofferto al traguardo e festeggiato quando prima Corinne Suter e poi Cornelia Huetter le sono finite dietro per pochi centesimi. La svizzera e l'austriaca sono ancora le ...Prima gara della stagione e prima vittoria perche ha vinto la discesa libera di Lake Louise, in Canada, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023. La bergamasca, partita con il pettorale numero nove, ha ...Le donne hanno iniziato a far parte di questo mondo solamente dal 1928 e nonostante questo grande traguardo ancora oggi c’è tantissimo lavoro da fare.Sport - Alla prima gara subito un successo sulla pista dove l'anno scorso vinse tre gare, superati i 141 km/h. Battuta per 4 centesimi Corinne Suter, la svizzera che le soffiò l'oro olimpico di ...