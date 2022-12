Repubblica – Cessione Napoli | la strategia di De Laurentiis alla proposta miliardaria

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dal Messico arriva unaper ladelper 1 miliardo di euro, Aurelio Denon vuole cedere. Il presidente Aurelio Deha ricevuto un’offerta da 1 miliardo di euro per cedere il. È questa la notizia che da ieri rimbalza sui media di tutta Italia e non solo. Ilè un esempio virtuoso di gestione finanziaria e sportiva e fa gola a tantissimi investitori. Quindi non deve sconvolgere che ci sono tanti fondi interessati all’acquisto del club. Madi Aurelioè quella di tenere un profilo basso. In questo momento ilè volato in Truchia dove affronterà una preparazione importante, con due amichevoli, in vista della ripresa del campionato. Il ...