Pianeta Milan

L'indiziato numero uno a far le valigie è Tiemoué Bakayoko, che non rientranei piani dei ... In questo caso chi gli farebbe spazio Quasi certamente uno tra Origi,e ...... con loro il Milan spingerà di, e meglio, anche a destra. Insomma, ancora un pò di attesa e ... E ancora: Leao,, Hernandez, Diaz e il Milan si prepara alla rincorsa. Ammesso che il Napoli ... Rebic, più gol rispetto alla scorsa stagione ma manca ancora la continuità