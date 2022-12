Portogallo | assorbenti gratis per le donne a basso reddito | la proposta contro la povertà mestruale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Quanto costa essere? Più nello specifico,in età riproduttiva, che ogni mese hanno quell’appuntamento fisso chiamato ciclo. Ogni giorno, in tutto il mondo, sono più di 300 milioni le persone che hanno le mestruazioni, ma a ‘problema’ – chiamiamolo così – comune, la risposta cambia, da donna a donna. Anche e soprattutto per questioni economiche. Perché in molte parti del mondo, ironia della sorte, il ciclo è ancora un lusso. E se in Italia si va avanti, a piccoli passi, verso l’azzeramento dell’Iva sui prodotti per l’igiene femminile (e affini sono ora tassati al 10% ma con la prossima Legge di Bilancio l’aliquota scenderà al 5%), inè stata lanciato un progetto pilota che punta ad aiutare tutte coloro che, loro malgrado, sono costrette a convivere con il ...

È per far fronte a questa "povertà mestruale" che il governo portoghese ha deciso di avviare un progetto pilota in cui verranno distribuitigratuiti per le persone a basso reddito.