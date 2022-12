L' influenza stagionale colpisce più di due milioni e mezzo di' italiani

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI. - L'sempre più duro, con numeri che non si vedevano dal 2009, la stagione della cosiddetta "Suina". Secondo l'ultimo rapporto InfluNet dell'Iss, relativo alla settimana 21-27 novembre, "cresce sensibilmente il numero di casi di sindromi simil-li (ILI) in Italia. Nella 47 settimana del 2022, infatti, l'incidenza è pari a 12,9 casi per mille assistiti (9,5 nella settimana precedente)". Sono oltre 2,5, per l'esattezza 2.552.400, gligià colpiti dai virusli, 761mila solo nell'ultima settimana (contro 563mila contagi della settimana precedente). Alla 47ma settimana non si erano mai registrati dati così alti, con un valore di incidenza già vicino, se non superiore, al picco (raggiunto però tra gennaio e ...