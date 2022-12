Kim è ancora dolorante | non gioca titolare in Portogallo-Sud Corea

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Kim Min Jae èe nonnella gara decisiva per ladel Sud contro ilLadel Sud siil passaggio del turno contro il. Nella gara decisiva del girone H, ini dovranno però fare a meno di Kim Min Jae nell’undici. Il difensore di proprietà del Napoli, infatti, è stato lasciato fuori dalla formazione schierata dal Commissario Tecnico a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali. La partita è inizio alle ore 16:00 e decreterà l’eventuale passaggio del turno o la definitiva eliminazione della selezione asiatica dalla competizione iridata in corso in Qatar. Kim, però, comincerà la gara dalla panchina poiché è ...