Juventus | Paratici intercettato | «Faccio il mercato per tutte»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’intercettazione di Fabio, ex dirigente dellae attuale direttore sportivo del Tottenham in Inghilterra Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ci sarebbero altre cinque squadre (Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinese) coinvolte nel caso plusvalenze che sta vedendo protagonista la. Di seguito l’intercettazione di Fabiocon il direttore sportivo del Pisa, Giovanni Corrado su Lorenzo Lucca.– «L’ho sempre fatto, anche con Caldara, l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione laio anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, la metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita. ...