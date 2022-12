Juventus | Agnelli intercettato | «Il problema non è solo il Covid»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’intercettazione tra Andrea, ex presidente della, e Maurizio Arrivabene, ex ad dei bianconeri Emergono nuove intercettazioni relative al caso. Di seguito una conversazione trae Arrivabene del 3 settembre 2021 relativa ai problemi di costi dovuti alla pandemia per il-19. L’INTERCETTAZIONE – «Non eraile questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda… perché è tutta la merda che sta sotto che non si può dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

