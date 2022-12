(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilnondell’autorela quinta edizione del premio Amo. Il vincitore è stato decretato dai librai e della libraie della catena Giunti al Punto Ilnondiè ilvincitore del premio Amo, quinta edizione del contest letterario della Giunti al Punto, catena presente in tutta Italia con più di 200 negozi. Al concorso hanno gareggiato tutti i titoli usciti in Italia dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre, ma nonostante la grande ...

tuttoteK

... Mondate sedano, carota e cipolla, tritateli finemente insieme a salvia,e fateli poi ... Se volete un ragù più corposo e consistente ,togliete la pelle dal petto d'anatra ma tagliatela ...... cioè quellifinanziati dalle aziende farmaceutiche, che rappresentano un importante segmento ... Condurro, Pizzeria Soleluna, Timo e, Vesuvio. L'iniziativa ha permesso di raggiungere oltre ... Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola vince Amo questo Libro 2022 Il rosmarino non capisce l'inverno, libro dell'autore Matteo Bussola, vince la quinta edizione del premio Amo questo libro.Matteo Bussola, con "Il rosmarino non capisce l'inverno" (Einaudi, Stile Libero) è vincitore del Premio "Amo Questo libro" 2022. (ANSA) ...