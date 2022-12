Il calcio è allegria. I colori di Camerun-Brasile

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 dicembre 2022): colore e calore. Finalmente, verrebbe da dire. Viste le partite finora disputate, tra tifosi pagati all’ora che abbandonano lo stadio anzitempo, altri vestiti con abiti tradizionali agghindati con loghi vari in stile orientaleuropeo dal sapore contraffatto, stasera sarà una sfida di emozioni autentiche. Quando giocano nazionali africane, bisognerebbe fare una petizione per inquadrare il più a lungo possibile i tifosi sugli spalti. Sono profondamente felici. Sempre. Anche quando subiscono gol. Quando perdono. Danzano come sciamani in stato di trance, ondeggiano con abiti e copricapi bizzarri e meravigliosi con la grazia e la fierezza dei guerrieri in una savana ancestrale. Cantano, esultano, ridono. Qualsiasi cosa facciano sembra che tutte le cellule del corpo collaborino per amplificarla, per portare quell’energia a migliaia di ...