Crolla controsoffittatura all’Orientale in piazza San Domenico Maggiore

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il distacco di una porzione disi è verificato nello scorso fine settimana all’interno dell’Aula Mura Greche di Palazzo Corigliano, sede dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” inSan, nel centro storico cittadino. Le cause del distacco, fa sapere l’ateneo, “sono da imputare alle avverse condizioni climatiche che hanno agito sui sistemi di ancoraggio di alcuni elementi del cartongesso, favorendone il distacco”. Non si sono registrati danni a persone né a cose. “La situazione è sotto controllo – si sottolinea nella nota – e le lezioni in tutto l’Ateneo si svolgono regolarmente. L’Aula Mura Greche riaprirà nel più breve tempo possibile”. Lo segnala l’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A cedere è stata laimmediatamente al di sopra dei posti a sedere. Il fatto è successo lo scorso sabato, in un momento in cui gli studenti e le studentesse che seguono i corsi non ...una parte del controsoffitto della scuola primaria Allende di San Mauro Torinese. È successo ... sarà rimessa a nuovo e sarà fatta una verifica sulladell'intero piano". Sul ..."La situazione è sotto controllo - si sottolinea nella nota - e le lezioni in tutto l'Ateneo si svolgono regolarmente".Se fosse accaduto durante una lezione o un seminario, gli studenti ed i docenti, pur senza presumibilmente riportare danni fisici, si sarebbero certamente spaventati molto. Se poi l’evento si fosse ve ...