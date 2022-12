Confermato l’arresto per un 32enne | ma rimesso in libertà con trasferimento degli atti a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna il Giudice per le Indagini Preliminari, Gelsomina Palmieri, del Tribunale di Benevento ha emesso una ordinanza di convalida di arresto per unnapoletano, Salvatore Attanasio (difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione) residente a San Giovanni a Teduccio, nei confronti del quale è stato convalidato, pur con dichiarazione di incompetenza territoriale e remissioneal Tribunale di– ma con remissione in. L’uomo era stato tratto in arresto in flagranza per violazione della sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno a, poiché veniva rintracciato dai carabinieri a San Giorgio del Sannio a bordo di una autovettura Ford Ka. L'articolo proviene da Anteprima24.it.