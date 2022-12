Carlo A Bachschmidt racconta una scena di La scelta

Gli ultimi dieci anni di lotte del movimento No Tav raccontati in un docu - film che, per stessa ammissione del regista, non vuole essre un lavoro di propaganda ideologica: "Abbiamo adottato uno sguardo di parte, quella dei No Tav - racconta- , cercando di far emergere le ragioni umane di ...Dieci anni ci sono voluti aA.per scrivere e realizzare insieme a Stefano Barabino e Michele Ruvioli "La scelta", il docufilm sui No Tav, e irrompere con la politica all'edizione numero 40 del Torino film ...La sezione dedicata alle ideologie del Novecento è partita lunedì ma i film più attesi sono quello di Bachschmidt e la storia di Lotta ...Al Torino Film Festival 40 è stata presentata una pellicola che racconta il movimento No Tav: La Scelta, film di Carlo A. Bachschmidt.