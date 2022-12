Bello e impossibile | il Sud visto da vicino

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per celebrare i suoi primi dieci anni di attività la Fondazione Matching Energies ha organizzato un incontro con alcuni dei tanti amici che nel tempo hanno partecipato alle sue iniziative. È stata l’occasione per riavvolgere il nastro di un periodo intenso e per molti versi turbolento e proiettarsi nel futuro per quanto possibile considerata la scarsa visibilità dei tempi che ci aspettano. Poiché il confronto è avvenuto a porte chiuse manterremo il riserbo sull’identità dei presenti – un modo per rispettare il format prescelto – mettendo in evidenza le considerazioni che sono state sviluppate intorno al tavolo dove la discussione è stata franca con molti punti di convergenza e altri di contrasto. Considerata la qualità dei convenuti vale la pena di tentare una sintesi. Come premessa potremmo evidenziare la convinzione che quello che vale per il Mezzogiorno vale in gran parte per ...