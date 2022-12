(Di venerdì 2 dicembre 2022)adai danni del primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia,. Ignoti hanno incendiato la sua auto che è andata completamente distrutta dopo un’esplosione.del primo consigliere dell’ambasciata italiana in Grecia,, è andata distrutta dopo un’esplosione “Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al primo consigliere dell’ambasciata d’Italia ad, e la profonda preoccupazione per l’che l’ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad ...

LA NOTIZIA

"Esprimo la vicinanza mia personale e del governo italiano al primo consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene e la preoccupazione per l'che l'ha colpita, di probabile matrice anarchica. ...Dopo l'di Istanbul,notte tra il 19 e il 20 novembre, la Turchia ha dato il via all'operazione "Spada ad artiglio" (Pence Kilic in turco), colpendo con raid aerei, droni armati e ... Attentato nella notte ad Atene. In fiamme l'auto di Susanna Schlein L’attentato nella notte. Completamente distrutta l’auto della sorella di Elly Schlein, esponente Pd e probabile candidata alla segreteria. Sul posto la polizia ha trovato una bomba molotov. La Farnesi ...Esplosa una macchina di proprietà del primo consigliere dell'ambasciata italiana in Grecia Susanna Schlein. La Farnesina ha condannato l'atto ed espresso vicinanza a Schlein e alla sua famiglia. Per i ...