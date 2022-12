Altro addio alla Juve | bastano 20 milioni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lantus dovrà risolvere i problemi extra-calcistici dopo le dimissioni dell’intero Cda bianconera: rivoluzione in corso Tante novità nelle ultime ore in casantus con le varie inchieste della Procura… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Cronache Ancona

In casa Real Madrid, al di là del solito Asensio, andrà risolta in un senso o nell'la situazione relativa al futuro di Nacho Fernandez, storico difensore del club iberico che da tutta una vita ...... fra l', per protesta il ritiro dei ministri del Pds dal governo ancora fresco di giuramento. ..., Gerardo. Anzi, arrivederci nella nostra comune fede religiosa. L'addio a 'Simo' Sartini: «Se mettessimo uno sull'altro i nostri cuori arriveremmo ad abbracciarti» - Cronache Ancona L’addio di Giulia Salemi al GF Vip Nelle ultime ore, inoltre, è impazzato sul web un altro gossip: Giulia Salemi potrebbe ben presto lasciare Mediaset e il GF Vip per approdare in Rai. In un articolo ...“Abbiamo appreso una brutta notizia: ieri sera si è spento il nostro consocio Gerardo Bianco. Lucido e cosciente sino alla fine, si è accomiatato dal mondo con la saggezza e la serenità che lo hanno s ...