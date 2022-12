Abusivismo | demoliti capannone e recinzione a Sant’Antonio Abate

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiabusivi in area interessata da stringenti vincoli: due abbattimenti nel Napoletano. A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata (Napoli), che fa sapere come, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’edilizio, si è proceduto a a due ordini di demolizione emessi dal tribunale oplontino e dalla sezione distaccata di Gragnano della Pretura circondariale. In particolare sono statiunabusivo composto da pilastratura e capriate in ferro con lamiere grecate, chiuso con murature perimetrali fino a strutture portanti in cemento armato, per un volume complessivo di 1.667,41 metri cubi e una superficie di circa di 235 mq, condel fondo agricolo, pavimentazione di detto fondo in cemento ...