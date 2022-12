Vaticano | siti ancora offline | “Attività anomala continua”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – “L’” dei sito web del”, una anomalia che va avanti “da oltre 24 ore”. Lo fa sapere la Sala stampa dela proposito del fatto che il portale vatican.va risulta irraggiungibile o dopo la visualizzazione della home page non è aggiornato. E questo da oltre 24 ore. Lo staff informatico delal lavoro per accertare la natura dell’anomalia. Non èchiaro chi siano i responsabili e quali siano eventualmente gli hacker coinvolti. I tentativi di accesso non sembrerebbero provenire da un solo Paese anche se viene fatto notare che chi è particolarmente esperto di informatica, può simulare tentativi di accesso pur essendo in uno stesso luogo. L'articolo proviene da Italia Sera.