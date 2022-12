Uomini e Donne | ex Dama ricoverata d’urgenza in ospedale | come sta ora?

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Attimi di terrore per Luisa Anna Monti, ex volto del Trono Over di. Stando a quanto raccontato dall’ex, nella giornata di ieri è statain. Mastala donna?– Luisa Anna è nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a UeD L'articolo