Traffico Roma del 01-12-2022 ore 08 | 30

(Di giovedì 1 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare le situazioni sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo code pertra la diramazionenord è la Nomentana e per un incidente tra la Prenestina e l’ardeatina rallentamenti e code pere lavori in esterna per laFiumicino e la Laurentina e poi tra Tor Bella Monaca in Nomentana un incidente da poco risolto sul Urbano della A24 provoca ancora code tra Tor Cervara e la tangenziale direzione centro e poi proseguendo in tangenziale troviamo coda in direzione Stadio Olimpico tra La Tiburtina è corso di good in entrata in città poi sullaFiumicino tra via Isacco Newton e il viadotto della Magliana di ancora sulla via Pontina direzione euro altre Castelno e ...