Tagli ai dipendenti statali 2023 “peggio di Monti” ecco chi va a casa | rabbia e tensione in ufficio

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 1 dicembre 2022)ai. Non arrivano soltanto buone notizia dalla bozza della Legge di Bilancio. Non soltanto bonus ed incentivi, ma anche dolorosi. Dove? Guidare il paese in uno dei momenti più difficili. Questo è il compito assunto da Giorgia Meloni una volta incaricata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di formare il nuovo esecutivo. L’orgoglio di essere la prima donna Presidente del Consiglio è durato un attimo, il tempo di rendersi conto degli enormi problemi che ha sul suo tavolo.ai(Fonte: ilovetrading.it)Aiuti, fin dove si può, fin dove è possibile. Occorrono tanti soldi per le infinite iniziative di sostegno a chi, in questo momento, è in difficoltà. Per reperire ...