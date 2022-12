Spagna | ci sei o ci fai? Scherza col fuoco e rischia di salutare i Mondiali | salvata dalla Germania

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il 7-0 contro la Costa Rica era stato fuorviante? O forse ogni partita fa storia a sé e il Giappone ha meritato? O ancora, il retropensiero di molti, che lasciamo da parte, è fondato? Domande che dopo la sconfitta di stasera lasciano il tempo che trovano in casa, alla quale se ne può porre un’altra, ben più centrata: ci sei, o ci? Il rischio di salutare stasera i Mondiali, infatti, è stato ben più che concreto, ed è arrivato un ko che può minare le certezze del gruppo di Luis Enrique, che oggi si è specchiato nel primo tempo con il demerito di tirare e segnare meno del previsto, e che poi nel secondo tempo si scioglie completamente sotto i colpi dei nipponici. Per nulla un bel viatico per gli ottavi, che in fin dei conti sono conquistati – come seconda nel girone, evitando Croazia e potenzialmente Brasile, ma sfidando subito i dirimpettai ...

