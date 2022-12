Sampdoria | ritiro in Turchia dall’8 al 23 dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lavola inper preparare la seconda parte della stagione. Ilè in programmaal 23al Calista Sports Center di Kadiye, nei pressi della città di Belek, in provincia di Antalya. In programma anche tre amichevoli: la prima con il Galaxy FC (massima serie sudafricana), la seconda con i turchi dell’Adana Demirspor (allenati da Vincenzo Montella e attualmente terzi in Super Liga) e l’ultima con la Dinamo Dresda (terza divisione tedesca). SportFace.

