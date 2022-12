Regionali | Majorino | “Vogliamo una sanità più accessibile | non come quella dei ricchi di Fontana”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Bergamo. Pierfrancescoè il candidato del Partito Democratico che correrà alleil prossimo 12 febbraio. Sabato 3 dicembre sarà a Bergamo, in Piazza della Libertà, per aprire la campagna elettorale anche a Bergamo. Il suo è un nome che accontenta tutto il centrosinistra e, pare, anche il Movimento 5 Stelle che, almeno per il momento, non ha chiuso le porte a questa candidatura,che, insieme a Letizia Moratti per il Terzo Polo, sfiderà Attilio, Presidente uscente e candidato per il centrodestra. E mentrelancia proprio la sfida all’uomo della Lega, con la richiesta di sfidarlo a un confronto pubblico nella sede che lui preferisce per discutere di questi temi. Raggiunto telefonicamente mentre si trova al lavoro a Bruxelles, per via del ruolo che ricopre nel ...