Reddito di cittadinanza | domani Fico con Conte a Scampia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“sarò ainsieme a Giuseppeper confrontarci con i cittadini, per parlare di lavoro, dignità, diritti. Appuntamento alle 17.00 in via Hugo Pratt, Parco Corto Maltese. Vi aspettiamo”, scrive sui social l’ex presidente della Camera Roberto. E ricorda: “ha fatto tanti passi in avanti in questi anni e vuole farne altri ancora. È un quartiere che cerca riscatto e che ha trovato al suo interno le energie positive per scrivere pagine nuove per il suo futuro. La storia dila stanno facendo tanti cittadini, tante realtà impegnate in modo capillare sul territorio su diversi fronti, dalla cultura allo sport;guarda ai giovani, alla formazione, alla ricerca scientifica come testimonia il nuovo polo ...