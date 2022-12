Programmi TV di stasera | giovedì 1 dicembre 2022 Su Canale 5 continua ‘Passaporto per la Libertà’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Passaporto per la libertà Rai1, ore 19.45: Giappone-Spagna Calcio. Nei Mondiali di Calcio in Qatar, dopo il roboante successo sulla Costa Rica e il punto prezioso contro la Germania, la Spagna è la squadra leader del gruppo E. Il Giappone ha bisogno almeno di un punto ma potrebbe non bastare. Rai2, ore 21.20: Che C’è di Nuovo Attualità. Aggiornamenti e riflessioni su cronaca economia. Su Rai 2 un altro appuntamento con “Che c’è di Nuovo”, il programma condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Tra i temi della puntata: gli ultimi sviluppi della tragedia di Ischia e la manovra economica tra tetto al contante e obbligo del Pos. In studio, tra gli altri, i vicepresidenti della Camera Sergio Costa e Giorgio Mulè, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Giampiero Mughini. Rai3, ore 21.25: Confusi e felici Film ...

