Manovra | Letta | ' agenda dettata da evasori fiscali | una scelta drammatica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic (Adnkronos) - Una"iniqua, inadeguata, che prende da parte i più poveri per ridistribuire in modo del tutto ingiusto e che fa una, anche in prospettiva, perchè sceglie di farsi dettare l'dagli. Unache rappresenta una rottura in quell'elemento di fedeltà fondamentale anche per fare sì che il sistema funzioni". Lo ha detto Enricoal congresso dell'Arci.