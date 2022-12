Leao allontana Lautaro ? | anche l’ex Inter nell’intreccio di mercato ?

Virgilio Sport

Bruno Fernandes (P) su rigore Il Portogallo ottiene la seconda vittoria di fila elo '...5.5); Bruno Fernandes 8; Ronaldo 7 (35 s.t. Ramos s.v.), Joao Felix 5 (35 s.t. Vitinha s.v.). ...più fa bene più si. E' questo il pensiero del giornalista! Bianchin: 'Ogni volta che segna si...' Il Mondiale è una vetrina importante per ogni giocatore che vi partecipi, ... Milan, Leao si allontana: il portoghese può dire addio a gennaio, su di lui c’è anche il Real Madrid Continua a tenere banco il rinnovo di Rafael Leao col Milan. I Mondiali stanno complicando tutto secondo il noto giornalista!Il Mondiale del Qatar e delle polemiche sta per prendere il via, ma questo non sembra distrarre i dirigenti dei club italiani da quelli ...