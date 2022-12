Forte perturbazione da venerdì | pioggia e neve anche nel weekend | le previsioni

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Inizio dicembre vedrà con frequenti precipitazioni: il maltempo interesserà soprattutto il Centro-Nord con perturbazioni atlantiche ed un ribaltone meteo. Infatti nel corso dei prossimi giorni, dopo l’attuale tregua in prevalenza asciutta, i fenomeni si sposteranno dal Sud verso il Nord e parte del Centro. Per almeno una decina di giorni non sono escluse piogge da Milano a Roma, diffuse nevicate sulle Alpi, minime e massime in graduale aumento. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque il ricco menù a partire da domani2 dicembre: le prime piogge raggiungeranno Sardegna e Triveneto poi, dal pomeriggio,la fascia tirrenica centrale. Da sabato le piogge saranno più intense tra Toscana, Lazio e Campania, maal settentrione, specie nella seconda parte della ...

