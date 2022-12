Fiumicino | Ater stacca la luce nei palazzi contro i morosi | la Regione corre ai ripari

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– “E’ di queste ore la notizia dell’interruzione dinte elettrica negli alloggi popolari diin via Oder, via Tago e via Vistola a, in particolare nelle scale, negli androni e negli ascensori. La stessaavrebbe provveduto all’interruzione per latà di alcuni inquilini. Ovviamente questa situazione sta creando grande disagio a molte famiglie che, invece, pagano regolarmente le bollette. L’assessore regionale Massimiliano Valeriani, competente sugli alloggi popolari, ha prontamente preso in mano la situazione e ha stanziato, e di questo lo ringraziamo, circa un milione e mezzo di euro per tamponare questa situazione di emergenza“. Così, in una nota, il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano ...