Esg Challenge Iren 2023 | 12 sfide per lo sviluppo sostenibile

È questo l'obiettivo della 'Iren 2023 ', l'evento internazionale che si tiene oggi a Genova a Porta Siberia. Ad aprire i lavori, il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza ...Sono arrivate 234 tesi per la prima edizione del 'PremioIren 2023' destinato alle 10 migliori tesi triennali o magistrali che trattino il tema della sostenibilità e delle sfide ambientali, sociali e di governance, prodotte da studenti ... ESG Challenge, Iren consegna i premi per le migliori tesi sull’ambiente ll presidente Del Fabbro: “Genova al centro del dibattito sulla sostenibilità del Mediterraneo” Genova – Candidare Genova come piattaforma di discussione per la sostenibilità di tutto il Mediterraneo, ...Understanding the impact of new policies and programs empowers companies to accelerate decarbonization and boost the bottom line.