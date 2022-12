Docente in cattedra da 20 anni | ma con due lauree false | condannata a risarcire oltre 300mila euro di stipendi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Insegnante millantava duemai conseguite, in psicologia e in pedagogia, dimostrate con certificati falsi di due atenei. Ha lavorato, pervent’, dal 2000 al 2021, in vari istituti scolastici della Brianza nel ruolo di insegnante di sostegno. L'articolo .

Tuttoscuola

Il, che ottiene il passaggio di ruolo, deve svolgere il percorso di formazione e periodo ... che abbiano ottenuto il passaggio dinello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella ...Se le scuole ritengono il profilo idoneo allada ricoprire, ilverrà contattato dall'istituto scolastico. Miur istanze online: accedi alla messa a disposizione Per compilare la messa ... In cattedra un precario ogni quattro docenti Tra le molte materie oggetto di studio in Hogwarts Legacy vi sarà anche Erbologia: ecco la Professoressa Mirabel Garlick.Massimiliano Allegri sale in cattedra, e non é un modo di dire. Il tecnico della Juventus, domani, sarà docente universitario per un giorno per l'Università.