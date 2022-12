Covid | obbligo vaccinale salvato dalla Corte Costituzionale - Cronaca - quotidiano net

La Corte "salva" la misura introdotta dal governo Draghi per alcune categorie professionali e fasce anagrafiche La Corte Costituzionale "salva" l'del vaccino antiintrodotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50 . La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque ...Leggi Anche, a Varese falsi tamponi per evitare vaccino: 11 indagati Non sproporzionatoper il personale sanitario - In particolare, la Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la ...Milano, 1 dic. (LaPresse) – L’obbligo vaccinale contro il Covid per il personale sanitario “non è sproporzionato” e “non sono irragionevoli” le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico. Lo ...La Corte Costituzionale «salva» l'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. La Corte ha ...