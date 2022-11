Von der Leyen dà i numeri sull' Ucraina | morti 100 mila soldati Poi si corregge

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha registrato un video per annunciare un piano di confisca dei beni russi congelati e la creazione di un tribunale speciale per punire la Russia per la guerra in. Il testo e il video del discorso sono stati pubblicati sul sito della Commissione e sui social della presidente, salvo poi essere cancellati e ripubblicati con una nuova versione nella quale mancava una frase. Von deraveva detto che l’invasione russa dell’ha causato la morte di “oltre 20civili e 100”. Kyiv è molto attenta a pubblicare il numero delle vittime militari e l’ultima volta era stato il comandante delle Forze armate ucraine a dire, a metà agosto, che iucraini uccisi ...

