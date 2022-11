Trezeguet | «Pronto a tornare per la Juve»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le parole di David, ex attaccante francese dellantus, sulla difficile situazione del club bianconero Davidha parlato a La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante dellantus si è espresso sul caos che si è generato attorno al club nelle ultime ore. DIMISSIONI CDA – «Mi pare si tratti di una questione soprattutto burocratica, amministrativa. Ci saranno dei cambiamenti, ma Andrea Agnelli ha fatto un lavoro straordinario: lo stadio, il centro sportivo, la seconda squadra… È stato un esempio. Ora John Elkann dovrà capire come gestire la situazione e bisognerà dargli tempo. Analogie con il 2006? Anche allora fu un cambio rapido. Io decisi di rimanere perché sentivo il bisogno di restare. È stato molto naturale, vedendo il club in difficoltà». RITORNO ALLA– «Io, per ...

Le parole di David, ex attaccante francese della Juventus, sulla difficile situazione del club bianconero Davidha parlato a La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Juventus si è espresso sul caos che si è generato attorno al club nelle ultime ore. DIMISSIONI CDA ...Ognuno ha una sua specificità ', assicura, campione del mondo e d'Europa con la sua nazionale.David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del caos in casa bianconera: “Se la Juventus ha bisogno, io ci sono e sono pronto ...L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, ha spiegato come l'acquisto di Cristiano Ronaldo fu un evento divisivo all'interno del mondo Juve ...