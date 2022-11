“Tra 4 fermate vado in pensione” | e il capotreno si commuove

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “È ilche vi parla per dirvi che tra 4in.” Inizia così il messaggio che Alfredo Venditti,dell’azienda di trasporto pubblico campana Eav, esordisce per salutare i passeggeri. L’uomo ha affidato le sue prime parole all’altoparlante del convoglio: “Finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda L'articolo proviene da Inews24.it.

E' il capotreno che vi parla per dirvi chevado in pensione , finisce la mia carriera lavorativa dopo 34 anni in questa azienda", esordisce Venditti nel suo annuncio. "Voglio dirvi - ...Il saluto emozionato di Alfredo Venditti a quattrodall'ultima corsa: 'Ho sempre cercato di rispettarvi. Vi auguro buona vita'. Stretta di mano e applausi dei ...