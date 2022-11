ONCOnnection | dagli Stati generali dell’oncologia del Sud le call to action dell’oncologia del prossimo futuro

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, glidel percorsodi Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen ...