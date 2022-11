Mass Effect e Biomutant nuovi giochi del PlayStation Plus Essential?

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un utente di nome billbil-kun apparso sul sito francese Dealabs, ha fatto trapelare una lista deimensili che saranno presto rilasciati su(in precedenza solo). La notizia ovviamente non è ancora stata ufficialmente confermata da Sony, ma l’utente non è nuovo a queste previsioni spesso azzeccate. Ad ogni modo, secondo l’utente in questione, imensili del prossimo dicembre susaranno:Legendary Edition,e Divine Knockout (DKO). Secondo quanto riferito, questisaranno disponibili il 6 dicembre, sia per4 sia per ...

