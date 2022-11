Le Selassié hanno rivisto Manuel Bortuzzo? Ecco cosa hanno svelato

Novella 2000

... come è successo a Manuel Bortuzzo e Lulù, o addirittura diventando genitori, come sta ... La proposta non proposta di matrimonio , però, aveva fatto storcere il naso a molte persone che...Le due sorelleanche svelato sesentito Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù . Le sorelle Selassiè svelano serisentito Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù Manuel Non l'... Lulù Selassié ha un flirt con il cantante Astol L'indiscrezione