Juve | l'inchiesta della Procura | 'side letter' pure per alcuni trasferimenti | scritture private taciute ai revisori

... nonché cugino dell'ormai ex Presidente della, John Elkann, commentando l'accaduto. L'era Andrea Agnelli . L'intrigo della "manovra stipendi" . L'della Procura . Le conseguenze e le ...All'indomani delle dimissioni dell'intero cda della Juventus , non emergono particolari novità in procura dove un anno fa è partita l'che ha portato a 15 indagati, tra cui presidente Andrea Agnelli , il vice Pavel Nedved e l'ad Maurizio Arrivabene insieme ad altri vertici e allo stesso club bianconero per reati che vanno, ...Francesco Oppini rassicura l'ambiente bianconero sostenendo come la Juventus non rischi la retrocessione in Serie B ...SERIE A - Ci sono sviluppi sulla vicenda Juventus: si sarebbe ottenuto un taglio fittizio degli stipendi e una riduzione dei costi nei bilanci del 30 giugno 202 ...