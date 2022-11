Calciomercato.com

... valgono il 68 per cento dell'intero fatturato del Milan e il 65 per cento per quello dell'. ...'altra squadra italiana riesce ad avere una continuità di partecipazione come la Juventus, e ...provvedimento sarebbe stato preso nei confronti dell''invasore di nazionalità italiana Mario ... Il "supereroe" di casa nostra aveva interrotto, tra le altre, anche- Mazembe (finale del ... Inter: nessun rilancio per Skriniar, chiamato a decidere il futuro Nessun chiarimento, nessuna rassicurazione, neanche un breve comunicato da parte di chi rappresenta la proprietà aziendale, la quale sfrutta una posizione sempre più dominante vista la confluenza del ...Abbiamo avuto la possibilità di intervistare la dirigenza manager di HONOR Italia e addirittura di mettere le mani sul nuovissimo foldable HONOR Magic Vs, il pieghevole in arrivo anche in Italia.