Il giallo di Riccardo | morto in un incidente I genitori | «Doveva laurearsi» Ma l’università smentisce

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Faggin, 26 anni, di Abano Terme, studiava Scienze infermieristiche a Padova. Poco dopo la mezzanotte di domenica è finito fuori strada con la sua auto, un’Opel Corsa in via Romana Aponense nel padovano. Lui èsul colpo. E il giorno dopo, ha raccontato la famiglia, era pronta la sua festa di laurea. Maha smentito che il ragazzo dovesse discutere la tesi di laurea. Il Corriere della Sera racconta oggi cheabitava con ie il fratello minore a poco più di un chilometro dal luogo dell’. Gli investigatori stanno passando al vaglio gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’. Iavevano decorato l’esterno della casa per festeggiare: «Stiamo cercando di capire anche noi che cosa ...

aveva anche un fratello minore, Enrico. I DUBBI Profonda la sofferenza dei familiari di, che si interrogano sui perché della morte del ragazzo. L'incidente stradale in cui è rimasto ......, in realtà da tempo non sosteneva esami, racconta Il Gazzettino . Compra la torta per il compleanno del figlio, poi un tir la investe: la ex primario morta sul colposull'incidente '...Riccardo Faggin, 26 anni, è morto nella notte tra lunedì e martedì: la sua Opel è improvvisamente uscita di strada, andando a schiantarsi contro un platano lungo ...