Gli scatti di Steven Meisel | un tempo scioccanti ora senza tempo | saranno in mostra dal 29 novembre al 4 dicembre

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il 20 ottobre 2022 ricorrono 30 anni dalla pubblicazione di Erotica, il quinto album (shock) di Madonna. Nel 1992 l’album debuttò in cima alle classifiche di tutto il mondo e arrivò a vendere più di sei milioni di copie. Ma non solo. Nello stesso giorno nelle librerie venne lanciato Sex, un libro fotografico legato a doppio filo al disco che colpì letteralmente la morale del mondo per le sue foto audaci ed esplicite. Protagonista: una Madonna in déshabillé e nel pieno della sua bellezza. L’autore: tutto il genio di, con la direzione artistica di Fabien Baron. Oggi, nell’anno dell’anniversario del progetto, quelle foto rivivranno nei prossimi giorni grazie a Saint Laurent con unaad Art Basel Miami. E inutile dire quanto siano più attuali che mai. Sex by Madonna: il concept Facciamo un passo indietro. Erotica è un ...

