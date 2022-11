Giulia Salemi | invito importate alla Camera dei Deputati | “Spesso questo mondo è egoista | io cerco di non esserlo”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in procinto di convolare a nozze,e Pierpaolo Petrelli sono affiatati più che mai e Clizia Incorvaia insieme a Paolo Ciavarro lo scorso febbraio ...Grande Fratellosmonta Sonia Bruganelli in diretta e le risponde per le [...] Ieri sera Sonia Bruganelli ha perso la pazienza davanti a un commento di, ch [...] Mille ...Ex concorrente del GF Vip 5 boccia il look di Giulia Salemi e promuove a pieni voti Sonia Bruganelli. Ma scatena le critiche ...Antonino Spinalbese si scaglia contro Giulia Salemi ed elogia Sonia Bruganelli, dicendo di lei che è intelligente e non moralista. Antonino Spinalbese nel corso della puntata andata in onda lo scorso ...