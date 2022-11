Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi torna a parlare di Daniele Dal Moro | “Usare il termine innamoramento con lui è castrante perché…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo aver incassato il due di picche da Luca Salatino,si è avvicinata a un altro ex tronista,Dal. L’ex Vippona non ha mai nascosto di provare dei forti sentimenti verso il concorrente. Di recente, lata adi lui attraverso un post su Instagram: La prima lacrima gli scese parlando con me. Mi fece aprire un mondo. Il suo mondo non palesato, ovattato, asfittico. In quel momento decisi di prendermi il suo dolore, la sua sofferenza e di farmi miei. Spinta da un grande senso di abnegazione e di amore per lui. L’amore non è mai riduttivo. L’amore ha mille sfaccettature. Mille forme. Si evolve a miliardi di cambiamenti.ilcon lui, con ...